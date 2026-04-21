NBA playoff | blitz di T-Wolves e Hawks che vanno sull' 1-1 si prendono il fattore campo

Nella notte si sono svolti due incontri di playoff NBA che hanno portato a un cambio di vantaggio nelle rispettive serie. I Minnesota Timberwolves e gli Atlanta Hawks sono riusciti a pareggiare le serie sul loro campo, andando sull’1-1 e acquisendo così il vantaggio del fattore campo. Questo cambiamento segue la vittoria degli Orlando Magic contro i Detroit Pistons, che erano entrati primi nel tabellone dell’Eastern Conference.

New York (Stati Uniti), 21 aprile 2026 - Dopo il colpo degli Orlando Magic sul campo dei Detroit Pistons entrati da primi nel tabellone playoff di Eastern Conference, nella notte il vantaggio del fattore campo ha cambiato padrone in altre due serie. Ad Ovest, i Minnesota Timberwolves hanno riscattato il passo falso di gara 1 andando a sbancare la Ball Arena di Denver 119-114. Un successo arpionato grazie a una grande rimonte: le cose si erano infatti messe decisamente in salita per i T-Wolves che, dopo aver chiuso a -15 il quarto d’apertura e aver toccato anche il -19 sul canestro di Murray in avvio di seconda frazione (44-25), hanno azzerato il gap con un parziale identico a quello messo a segno dai Nuggets (39-25) nei primi 12’ rientrando in spogliatoio in parità (64-64).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, playoff: blitz di T-Wolves e Hawks che vanno sull'1-1 si prendono il fattore campo Notizie correlate NBA, ad Est gli Hawks si assicurano i playoff. Un super Fontecchio trascina MiamiNew York (Stati Uniti), 11 aprile 2026 – Si avvicina sempre più il traguardo che sancisce la fine della regular season NBA e con esso anche gli... Nba, i Thunder blindano primo posto ad Ovest e fattore campo ai playoff. Ok Nuggets e SpursOklahoma City (Stati Uniti), 8 aprile 2026 – Dopo aver blindato un posto ai playoff ormai da tempo, gli Oklahoma City Thunder hanno messo in... Altri aggiornamenti NBA, playoff: blitz di T-Wolves e Hawks che vanno sull'1-1 si prendono il fattore campoNew York (Stati Uniti), 21 aprile 2026 - Dopo il colpo degli Orlando Magic sul campo dei Detroit Pistons entrati da primi nel tabellone playoff di Eastern Conference, nella notte il vantaggio del ... msn.com Playoff NBA, i risultati della notte: T’Wolves e Hawks pareggiano la serie, dominio CavsLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: T’Wolves e Hawks pareggiano la serie, dominio Cavs ... sport.sky.it