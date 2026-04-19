Nella prima partita dei quarti di finale, i Lakers hanno battuto gli avversari a domicilio con una prestazione convincente di LeBron e Kennard. La squadra di Houston è stata sconfitta sul parquet avversario. Nel frattempo, i Knicks si sono portati avanti nella serie grazie alle prestazioni di Towns e Brunson, mentre Durant è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio destro.

Nella gara-1 dei quarti playoff i Knicks superano con personalità gli Hawks al Garden, i Lakers (senza Doncic e Reaves) hanno la meglio sui Rockets, con Kevin Durant fuori per un problema a un ginocchio. I Knicks partono con il piede giusto e superano gli Hawks in un Madison Square Garden caldo. La squadra di Mike Brown trova le giuste contromisure a Atlanta, che quando riesce a partire in transizione diventa letale e con l’ottimo secondo tempo di Towns (19 dei suoi 25 punti nella ripresa), fa capire di voler recitare un ruolo importante in questa postseason. Brunson parte fortissimo, segna 15 punti nei primi sei minuti del match poi però rallenta e Atlanta con le giocate di Johnson e la leadership di un ottimo McCollum riprende i padroni di casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron e Kennard lanciano i Lakers: Houston va ko. Knicks avanti con Towns e Brunson

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