Distrugge la vetrina dell' edicola minaccia il proprietario e prende a testate i poliziotti

Un uomo ha danneggiato la vetrina di un’edicola, minacciato il proprietario e successivamente ha aggredito i poliziotti arrivati sul posto. Dopo aver distrutto la vetrina con un oggetto trovato a terra e aver proferito minacce, si è dato alla fuga. Alla cattura, ha opposto resistenza, colpendo gli agenti con calci, pugni e testate. Nessuno è rimasto ferito gravemente. L’uomo è stato arrestato e portato in commissariato.

Prima le minacce all'edicolante e la vetrina distrutta con un oggetto raccolto da terra. Poi la fuga, terminata con l'arrivo della polizia e la violenta resistenza: avrebbe colpito gli agenti con calci, pugni e testate.Per questo un cittadino egiziano di 19 anni, senza fissa dimora e titolare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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