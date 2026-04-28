Testate morsi e sputi ai poliziotti che cercano di calmarlo | arrestato un 40enne davanti a un supermercato

Nel pomeriggio del 25 aprile, un uomo di 40 anni è stato arrestato davanti a un supermercato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Durante l'intervento, ha colpito con testate, morso e sputi gli agenti che cercavano di calmarlo. L'uomo è stato portato in commissariato, dove è stato fermato e sottoposto ai rilievi di legge. Nessun ufficiale ha riportato ferite gravi durante l'episodio.

La Polizia arrasta nel pomeriggio del 25 aprile un 40enne italiano per resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento è avvenuto intorno alle ore 14:30 in via Chiavari, a seguito della segnalazione effettuata da un agente libero dal servizio circa la presenza di un individuo molesto nei pressi di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spacciano davanti ai poliziotti, poi cercano di picchiarli per scappare Leggi anche: Umbria, si inietta droga per strada: graffi, sputi e calci ai poliziotti che la trovano svenuta Aggiornamenti e contenuti dedicati Monza, non ha il biglietto per il bus: prende a testate e morsi i controlloriMonza – Dopo i calci, i pugni e gli sputi questa volta si è arrivati addirittura ai morsi. Incredibile quanto accaduto sabato mattina su un autobus di Monza. Vittima questa volta non un autista come ... ilgiorno.it Minacciano di morte una donna in Piazza Bra, poi calci e sputi ai poliziotti (finiti in ospedale) e finestrini delle volanti rotti a testate. Arrestati 2 marocchiniStando alla ricostruzione dei carabinieri, il 27enne e il 28enne si sarebbero presentati fuori dal locale già alterati e avrebbero estratto dai pantaloni delle bottiglie di vetro minacciando di morte ... ilgazzettino.it