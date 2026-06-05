Breschi c’è il ’Musicale’ Nuovo indirizzo per le Medie Iscrizioni in aumento
Dal prossimo anno scolastico, 2026-2027, le medie della città adotteranno il nuovo indirizzo musicale. Le iscrizioni sono in crescita rispetto agli anni precedenti. La scuola ha aperto le iscrizioni per questa sezione, che sarà attivata con un’offerta specifica di insegnamenti musicali. La decisione riguarda tutte le classi medie e mira a integrare lo studio della musica nel percorso scolastico.
MASSA MARITTIMA A partire dal prossimo anno scolastico, 2026-2027, gli alunni che si iscriveranno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado Don Curzio Breschi di Massa Marittima, potranno usufruire dell’ indirizzo musicale che da una parte offrirà la possibilità di svolgere attività di tipo individuale (le lezioni di strumento musicale ), dall’altra si potrà creare un intero gruppo di studenti-musicisti. Previste lezioni di chitarra, pianoforte, percussioni e sassofono. L’assegnazione dello strumento ad ogni studente avverrà sia in base alla scelta dei ragazzi, sia tenendo conto delle prove specifiche appositamente previste e realizzate dai docenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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