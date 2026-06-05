Breschi c’è il ’Musicale’ Nuovo indirizzo per le Medie Iscrizioni in aumento

Notizia in breve

Dal prossimo anno scolastico, 2026-2027, le medie della città adotteranno il nuovo indirizzo musicale. Le iscrizioni sono in crescita rispetto agli anni precedenti. La scuola ha aperto le iscrizioni per questa sezione, che sarà attivata con un’offerta specifica di insegnamenti musicali. La decisione riguarda tutte le classi medie e mira a integrare lo studio della musica nel percorso scolastico.