Novità per la scuola ’Don Breschi’ Parte l’indirizzo musicale

A partire dal prossimo anno scolastico, la scuola media Don Curzio Breschi introdurrà un nuovo indirizzo musicale. Questa decisione riguarda tutti gli studenti iscritti e mira ad ampliare le opportunità formative offerte dall’istituto. La scuola ha comunicato che verranno adottati nuovi programmi e risorse dedicate all’insegnamento musicale, con l’obiettivo di integrare questa disciplina nel percorso scolastico. La scelta si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento e miglioramento dell’offerta educativa.

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