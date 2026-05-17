Novità per la scuola ’Don Breschi’ Parte l’indirizzo musicale
A partire dal prossimo anno scolastico, la scuola media Don Curzio Breschi introdurrà un nuovo indirizzo musicale. Questa decisione riguarda tutti gli studenti iscritti e mira ad ampliare le opportunità formative offerte dall’istituto. La scuola ha comunicato che verranno adottati nuovi programmi e risorse dedicate all’insegnamento musicale, con l’obiettivo di integrare questa disciplina nel percorso scolastico. La scelta si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento e miglioramento dell’offerta educativa.
Novità rilevanti per la scuola media ’Don Curzio Breschi’: dal prossimo anno scolastico gli alunni che si iscriveranno alla classe prima potranno usufruire dell’indirizzo musicale che da una parte offrirà la possibilità di svolgere attività di tipo individuale, lezioni di strumento musicale, dall’altra si potrà creare un intero gruppo di studenti-musicisti. Sono previste lezioni di chitarra, pianoforte, percussioni e sassofono. L’assegnazione dello strumento ad ogni studente avverrà sia in base alla scelta dei ragazzi, sia tenendo conto delle prove specifiche realizzate dai docenti. "La scelta di proporre l’indirizzo musicale nasce dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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