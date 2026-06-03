un indirizzo musicale per la scuola

Dall’anno scolastico 20262027 la scuola secondaria di primo grado "Berrettini-Pancrazi" di Camucia avrà un indirizzo musicale. L’Istituto comprensivo Cortona 1 ha infatti ottenuto l’autorizzazione ufficiale all’attivazione del Percorso a Indirizzo Musicale, una novità destinata ad ampliare in modo strutturale l’ offerta formativa per le famiglie della Valdichiana a partire dal prossimo mese di settembre. Lo studio dello strumento sarà integrato nel piano curricolare e punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, configurandosi come un servizio qualificato a disposizione della comunità. Il percorso, come previsto per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PROMO Indirizzo Musicale di Ozieri

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