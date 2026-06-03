Un indirizzo musicale per la scuola
Dall’anno scolastico 20262027 la scuola secondaria di primo grado "Berrettini-Pancrazi" di Camucia avrà un indirizzo musicale. L’Istituto comprensivo Cortona 1 ha infatti ottenuto l’autorizzazione ufficiale all’attivazione del Percorso a Indirizzo Musicale, una novità destinata ad ampliare in modo strutturale l’ offerta formativa per le famiglie della Valdichiana a partire dal prossimo mese di settembre. Lo studio dello strumento sarà integrato nel piano curricolare e punta a sviluppare le competenze disciplinari e creative degli alunni, configurandosi come un servizio qualificato a disposizione della comunità. Il percorso, come previsto per... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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PROMO Indirizzo Musicale di Ozieri
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Lusinghieri risultati per gli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Patti, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, sia al Concorso Paolo Ferro di Scicli, sia alla Rassegna Musica facebook
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