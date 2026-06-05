Braun Strowman ha dichiarato di essere disposto a tornare in WWE se l’offerta economica fosse adeguata. Attualmente, l’ex wrestler si concentra su opportunità al di fuori del wrestling, ma non esclude un ritorno in futuro. Ha aggiunto che farebbe praticamente qualsiasi cosa se la paga fosse buona. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle condizioni specifiche del possibile ritorno.

L’ex star della WWE, Braun Strowman ha chiarito che al momento la sua attenzione è rivolta alle opportunità al di fuori del mondo del wrestling, ma non sta chiudendo del tutto la porta a un futuro ritorno sul ring. Intervistato nel Battleground Podcast, Strowman ha parlato di come si è evoluta la sua carriera dopo aver lasciato la WWE nel 2025. Uno dei suoi progetti più importanti è la conduzione del programma “ Everything on the Menu ” su USA Network, un ruolo che, secondo lui, permette ai fan di conoscere la persona che si cela dietro il personaggio leggendario del “ Monster Among Men ”. Nonostante il successo in televisione e in altre iniziative imprenditoriali, Strowman ha ammesso che un ritorno al wrestling rimane una possibilità, se le circostanze fossero le giuste. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Braun Strowman su un ritorno in WWE: “Se la paga è buona, sono disposto a fare praticamente qualsiasi cosa”

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Braun Strowmans North Carolina Home – WWE Power and a Quiet Country Lifestyle

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