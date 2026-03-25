Rob Van Dam, inserito nella WWE Hall of Fame, ha recentemente annunciato di essere disponibile a tornare a lottare in WWE, affermando di considerare qualsiasi opportunità. Dopo un lungo periodo di assenza, l’ex wrestler si è mostrato in buona forma e pronto a riprendere l’attività sul ring. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Rob Van Dam, membro della WWE Hall of Fame, è tornato sul ring ed è più in forma che mai dopo un lungo periodo di assenza. RVD ha fatto il suo ritorno sul ring a febbraio, dopo quasi un anno di stop. La star veterana aveva subito due fratture al tallone durante il MLW Battle Riot del 2025, un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni. Il suo ritorno è avvenuto in Australia, dove ha affrontato Mick Moretti in un incontro singolo per la BCW. Intervistato nel podcast Inside the Ring di TMZ, Van Dam ha riflettuto sul suo ritorno e su come si è sentito a tornare tra le corde. “ Era la mia prima volta dopo tanto tempo, un match singolo, 20 minuti, chi se ne frega “, ha detto RVD. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Rob Van Dam: “Tornare a lottare in WWE !? Sono disposto a prendere in considerazione qualsiasi cosa”

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