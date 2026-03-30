Formazioni statistiche e anteprime per l’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026 inclusi TV streaming live pronostici

Stasera si svolge un’amichevole internazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Sono previsti vari formati di trasmissione, tra cui TV e streaming live. Le squadre coinvolte sono state annunciate e sono disponibili statistiche aggiornate. Sono stati pubblicati anche pronostici e anticipazioni sull’andamento dell’incontro. La partita rappresenta un’ultima verifica prima del torneo mondiale.

2026-03-29 19:07:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore della Germania Julian Nagelsmann afferma che la porta inviolata è “sempre bella” mentre la sua squadra si prepara ad ospitare il Ghana a Stoccarda tre giorni dopo aver rimontato tre volte e vinto 4-3 in Svizzera. Il fantasista del Liverpool Florian Wirtz ha realizzato due gol e segnato due gol – compreso quello vincente all’85’ – mentre la preparazione del Die Mannschaft alle partite del girone contro Curaçao, Costa d’Avorio ed Ecuador alla Coppa del Mondo FIFA 2026 continua in uno stile poco convincente. “Mi aspetto e voglio che vinciamo la partita”, ha riconosciuto Nagelsmann, lasciando intendere di essere rimasto sorpreso dalla sconfitta per 5-1 del Ghana contro l’Austria a Vienna quella sera stessa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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