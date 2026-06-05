Nella notte tra sabato e domenica si gioca l’ultima amichevole di preparazione al Mondiale, con il Brasile che affronta l’Egitto. La partita si svolge a poche settimane dall’inizio del torneo e rappresenta un test finale per le squadre. Le formazioni sono state annunciate, ma i dettagli sui giocatori titolari non sono stati ancora resi noti. Le quote e i pronostici sono ancora in fase di definizione. La partita si gioca a poche ore dall’inizio del campionato mondiale.

Il mondiale è sempre più vicino, le squadre stanno ultimando la loro preparazione per essere pronte per l’esordio: il Brasile giocherà la sua ultima amichevole nella notte tra sabato e domenica contro l’Egitto. La Seleçao ha vinto qualche giorno fa la gara contro Panama e si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brasile-Egitto (Amichevole di preparazione, 07-06-2026 ore 00:00): formazioni, quote, pronostici

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Will Facing France & Croatia Before 2026 World Cup Make Brazil Unstoppable

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