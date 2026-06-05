Brasile-Egitto Amichevole 07-06-2026 ore 00 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Brasile affronterà l’Egitto in un’amichevole prevista tra sabato e domenica, ultima partita di preparazione prima del mondiale. La partita si terrà a mezzanotte. Le formazioni e le quote per le scommesse non sono ancora state rese note. La sfida si inserisce nel programma di preparazione delle due squadre, che si avvicinano all’esordio nel torneo internazionale.

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Il mondiale è sempre più vicino, le squadre stanno ultimando la loro preparazione per essere pronte per l’esordio: il Brasile giocherà la sua ultima amichevole nella notte tra sabato e domenica contro l’Egitto. La Seleçao ha vinto qualche giorno fa la gara contro Panama e si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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