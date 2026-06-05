Australia-Svizzera Amichevole di preparazione 06-06-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'incontro tra Australia e Svizzera si svolge a San Diego il 6 giugno 2026 alle 21:00, come ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale.

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Ultima amichevole in programma prima dell’inizio del mondiale 2026 per Australia e Svizzera che si affrontano a San Diego. I socceroos vengono dalla sconfitta contro il Messico di misura nella prima uscita premondiale, quarto KO nelle ultime 6 uscite della squadra di Popovic. Una squadra senza particolari stelle che rischia di recitare il ruolo della cenerentola in un girone con Paraguay, Turchia e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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