L'incontro tra Australia e Svizzera si svolge a San Diego il 6 giugno 2026 alle 21:00, come ultima amichevole prima dell'inizio del Mondiale.

Ultima amichevole in programma prima dell’inizio del mondiale 2026 per Australia e Svizzera che si affrontano a San Diego. I socceroos vengono dalla sconfitta contro il Messico di misura nella prima uscita premondiale, quarto KO nelle ultime 6 uscite della squadra di Popovic. Una squadra senza particolari stelle che rischia di recitare il ruolo della cenerentola in un girone con Paraguay, Turchia e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Australia-Svizzera (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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Switzerland v Socceroos Preview | World Cup Warm-Up

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