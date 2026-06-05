Brahim Diaz alla Juve tra sogno di mercato e obiettivo concreto | cosa dobbiamo aspettarci in queste settimane
La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Brahim Diaz dal Real Madrid. L'interesse per il fantasista è noto, anche se l'operazione risulta complessa. La società bianconera si prepara a fare un’offerta nelle prossime settimane, senza yet conferme ufficiali. La trattativa coinvolge diversi aspetti economici e tecnici, e non ci sono ancora dettagli definitivi. La volontà di rafforzare il reparto offensivo resta al centro delle strategie di mercato del club.
di Luca Fioretti La Gazzetta dello Sport rilancia l’interesse per Brahim Diaz: operazione complessa ma la Juve ci proverà per il fantasista del Real Madrid. Nonostante le indiscrezioni che lo volevano blindatissimo a Madrid, la pista che porta a Brahim Diaz è tutt’altro che tramontata per la Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fantasista marocchino del Real Madrid rimane in assoluto il grande sogno di Luciano Spalletti per innalzare il tasso di qualità, inventiva e imprevedibilità sulla trequarti bianconera. L’operazione si preannuncia come un vero e proprio scontro tra titani di mercato, considerando il forte legame del classe ’99 con i Blancos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
JUVE, B. SILVA LONTANO OCCHI SU BRAHIM DIAZ MA IL SOGNO È SALAH
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Juve, Brahim Diaz il nuovo obiettivo. In difesa piace KimLa Juventus sta valutando l'acquisto di Brahim Diaz per rinforzare la linea offensiva, con l'obiettivo di migliorare la qualità sulla trequarti.
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È un bel giocatore Brahim Diaz, ma non verrà alla Juventus, nonostante Spalletti lo metta in cima alla lista dei suoi desideri (fattibili)! Primo, perché la Juventus non può pagarne il costo del cartellino e, quindi, si limita a chiederlo in prestito. Inoltre, perché il gio facebook
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Juventus, Brahim Diaz nel mirino: è il preferito di Spalletti per la trequartiLa Juventus segue Brahim Diaz per rinforzare la trequarti. Spalletti lo considera il profilo ideale per aggiungere qualità e creatività. tuttojuve.com
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