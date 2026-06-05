Brahim Diaz alla Juve tra sogno di mercato e obiettivo concreto | cosa dobbiamo aspettarci in queste settimane

Notizia in breve

La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Brahim Diaz dal Real Madrid. L'interesse per il fantasista è noto, anche se l'operazione risulta complessa. La società bianconera si prepara a fare un’offerta nelle prossime settimane, senza yet conferme ufficiali. La trattativa coinvolge diversi aspetti economici e tecnici, e non ci sono ancora dettagli definitivi. La volontà di rafforzare il reparto offensivo resta al centro delle strategie di mercato del club.