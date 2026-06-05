Brahim Diaz alla Juve tra sogno di mercato e obiettivo concreto | cosa dobbiamo aspettarci in queste settimane

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Brahim Diaz dal Real Madrid. L'interesse per il fantasista è noto, anche se l'operazione risulta complessa. La società bianconera si prepara a fare un’offerta nelle prossime settimane, senza yet conferme ufficiali. La trattativa coinvolge diversi aspetti economici e tecnici, e non ci sono ancora dettagli definitivi. La volontà di rafforzare il reparto offensivo resta al centro delle strategie di mercato del club.

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di Luca Fioretti La Gazzetta dello Sport rilancia l’interesse per Brahim Diaz: operazione complessa ma la Juve ci proverà per il fantasista del Real Madrid. Nonostante le indiscrezioni che lo volevano blindatissimo a Madrid, la pista che porta a  Brahim Diaz  è tutt’altro che tramontata per la Juventus. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, il fantasista marocchino del Real Madrid rimane in assoluto il  grande sogno di Luciano Spalletti  per innalzare il tasso di qualità, inventiva e imprevedibilità sulla trequarti bianconera. L’operazione si preannuncia come un vero e proprio scontro tra titani di mercato, considerando il forte legame del classe ’99 con i  Blancos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVE, B. SILVA LONTANO OCCHI SU BRAHIM DIAZ MA IL SOGNO È SALAH

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