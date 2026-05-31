juve brahim diaz il nuovo obiettivo in difesa piace kim

Torino, 31 maggio 2026 – La Juventus guarda al futuro, nei limiti del suo bilancio senza Champions e con la necessità di trovare qualità sulla trequarti. Tra i nomi più interessanti emersi nelle ultime settimane per rinforzare la rosa c’è quello di Brahim Diaz. Il talento del Real Madrid sarebbe finito nel mirino della dirigenza bianconera, che sta valutando diversi profili in grado di aumentare qualità tecnica, imprevedibilità e creatività offensiva in vista della prossima stagione. Secondo diverse indiscrezioni di mercato, il giocatore della nazionale marocchina rappresenterebbe una delle principali piste di mercato della Vecchia Signora. Classe 1999, Brahim Diaz è un calciatore che il campionato italiano conosce già molto bene grazie alle tre stagioni trascorse con la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Brahim Díaz attende una scelta che agita la Juve

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