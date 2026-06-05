Braccianti carbonizzati il sopravvissuto | Noi schiavi senza contratto

Da tgcom24.mediaset.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sopravvissuto alla strage di Amendolara ha descritto gli ultimi momenti di vita dei quattro braccianti rimasti intrappolati nel minivan, bruciati vivi. Taj Mohammad ha affermato che loro erano schiavi senza contratto e ha raccontato di come siano stati vittime di condizioni di lavoro estremamente precarie. La tragedia si è verificata lunedì scorso in Calabria, lasciando dietro di sé quattro vittime.

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Sono le parole di Taj Mohammad, l’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara, a far luce sugli ultimi istanti di vita di Wasem, Fazal, Ismat e Amjad, i quattro braccianti arsi vivi in un minivan lunedì scorso in Calabria. “Eravamo schiavi, vivevamo in 10 in una sola stanza e lavoravamo senza contratto”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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