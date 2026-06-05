Il sopravvissuto alla strage di Amendolara ha descritto gli ultimi momenti di vita dei quattro braccianti rimasti intrappolati nel minivan, bruciati vivi. Taj Mohammad ha affermato che loro erano schiavi senza contratto e ha raccontato di come siano stati vittime di condizioni di lavoro estremamente precarie. La tragedia si è verificata lunedì scorso in Calabria, lasciando dietro di sé quattro vittime.

Sono le parole di Taj Mohammad, l’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara, a far luce sugli ultimi istanti di vita di Wasem, Fazal, Ismat e Amjad, i quattro braccianti arsi vivi in un minivan lunedì scorso in Calabria. “Eravamo schiavi, vivevamo in 10 in una sola stanza e lavoravamo senza contratto”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Braccianti carbonizzati, il sopravvissuto: "Noi schiavi senza contratto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Braccianti carbonizzati in auto, il racconto del sopravvissuto: "Hanno buttato la benzina e poi dato fuoco" - VIDEOUn uomo afghano, sopravvissuto all'incendio di un'auto in cui sono morti quattro braccianti, ha raccontato che i responsabili hanno versato benzina e...

Braccianti carbonizzati in auto, c'è un sopravvissuto: "Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco"Un uomo è riuscito a salvarsi dall'auto in fiamme dopo che altri hanno versato benzina e dato fuoco.

Temi più discussi: Braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, due fermi; Amendolara, il sopravvissuto alla strage dei braccianti: I due fermati non ci davano soldi, solo cibo. Mi sono salvato rompendo un finestrino; Migranti morti carbonizzati a Cosenza, il sopravvissuto: Sono scappato dal cofano. VIDEO; Cosenza, sopravvissuto a strage migranti: Sono vivo per miracolo, è mafia del Pakistan.

Braccianti bruciati vivi in auto, fermati i due caporali. Il sopravvissuto: Un orrore, ci minacciavano con le armiBenzina, accendino e poi boom. In un italiano stentato Taj Mohammad, aiutandosi con i gesti, mima la scena con cui due caporali pakistani lunedì mattina, intorno alle ... ilmessaggero.it

Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidioLeggi su Sky TG24 l'articolo Cosenza, quattro braccianti pakistani bruciati vivi in auto: due fermi per omicidio ... tg24.sky.it