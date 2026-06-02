Un uomo è riuscito a salvarsi dall'auto in fiamme dopo che altri hanno versato benzina e dato fuoco. Prima che la vettura fosse completamente bruciata, ha rotto un finestrino e si è gettato fuori, mettendosi in salvo. Sul luogo dell'incendio sono stati trovati i resti carbonizzati di altri braccianti, che non sono sopravvissuti. La scena si presenta con l’auto totalmente avvolta dalle fiamme, mentre il sopravvissuto è stato soccorso dai soccorritori.

"Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco". La testimonianza è quella di un cittadino afghano che viveva insieme ai quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. L'uomo è un sopravvissuto: in base a quanto ha raccontato in un'intervista al TgR Calabria in cui appare con le braccia fasciate per le ustioni, si trovava anche lui nell'auto che poco dopo sarebbe stata data alle fiamme, ma è riuscito a fuggire rompendo un finestrino della vettura., L'uomo ha raccontato che tre delle vittime erano afghane e che i due fermati - accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato - avrebbero voluto dei soldi per il trasporto che le vittime non volevano dare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Braccianti carbonizzati in auto, c'è un sopravvissuto: "Hanno buttato la benzina e poi hanno dato fuoco"

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