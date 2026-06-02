Un uomo afghano, sopravvissuto all'incendio di un'auto in cui sono morti quattro braccianti, ha raccontato che i responsabili hanno versato benzina e dato fuoco al veicolo. L’incidente è avvenuto ad Amendolara, nel Cosentino. L’uomo, che si trovava a bordo, è riuscito a scappare rompendo un finestrino. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Un cittadino afghano che viveva insieme ai quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino, ha rilasciato un'intervista a "TgR Calabria": si trovava anche lui nell'auto data alle fiamme, ma è riuscito a fuggire rompendo un finestrino della vettura. Un video che circola. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Braccianti carbonizzati in auto, il racconto del sopravvissuto: "Hanno buttato la benzina e poi dato fuoco" - VIDEO

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