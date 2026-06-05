Due braccianti sono stati bruciati vivi in un incendio scoppiato in una struttura di accoglienza. Il giudice per le indagini preliminari ha riferito che sono stati uccisi perché si rifiutavano di condividere una stanza con altri dieci persone. La lite si sarebbe verificata la mattina dell’omicidio. La Procura di Castrovillari mantiene riserbo sul movente, anche se il caporalato è tra le ipotesi considerate.

Sul possibile movente resta cauta la Procura di Castrovillari. “Il caporalato è una delle piste, ma non l'unica”, ha chiarito il procuratore Alessandro D’Alessio La protesta per condizioni di vita insostenibili — dieci persone costrette a stare in una sola stanza — sarebbe all’origine della s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Braccianti bruciati vivi, il gip: "Uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza", la lite la mattina dell'omicidio

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Bruciati vivi per aver chiesto di vivere da esseri umani

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