Due braccianti pachistani sono stati fermati e sottoposti a custodia cautelare nel carcere di Cosenza, dopo essere stati accusati di aver bruciato vivi altri due lavoratori. Il giudice ha convalidato il fermo, affermando che le vittime sono state uccise perché si rifiutavano di condividere una stanza con altri dieci persone. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e le circostanze dell'incidente.

Uccisi perché "si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza". Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara. La circostanza emerge dal decreto con cui il Gip ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safeer e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo avelo saputo dallo stesso. Nel corso della lite, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Tgcom24.mediaset.it - Braccianti bruciati vivi a Cosenza, il gip: "Uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza». Disposto il carcere per i due presunti assassini

I braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendioDue braccianti afghani sono stati bruciati vivi dopo aver chiesto il pagamento dello stipendio e degli straordinari non corrisposti.

Temi più discussi: Strage braccianti ad Amendolara, procuratore: Episodio di gravità inaudita; Caporalato o guerra dei campi dietro la strage dei braccianti; Italia, quattro migranti bruciati vivi a Cosenza. Arrestati i due aggressori; Braccianti bruciati vivi, il questore: Crudeltà disumana. E l'azienda conferma che vittime e killer lavoravano insieme.

Braccianti bruciati vivi a Cosenza, restano in carcere i due pakistani #cosenza x.com

Braccianti bruciati vivi, erano arrivati in Calabria dalla Sardegna reddit

Braccianti bruciati vivi nel Cosentino: chi erano le quattro vittimeQuattro braccianti migranti bruciati vivi nel Cosentino: tra sfruttamento nei campi, caporalato e condizioni di vita estreme nel lavoro agricolo stagionale. notizie.it

Braccianti bruciati vivi in auto, faro sul racket dei campi. Meloni: Una barbarieIl caporalato è una delle piste, ma non l'unica. L'inchiesta della Procura di Castrovillari sull'eccidio dei braccianti arsi vivi lunedì ... ilgazzettino.it