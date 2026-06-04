Due persone sono state arrestate con l’accusa di aver ucciso due braccianti a Cosenza, bruciandoli vivi. Secondo il giudice, le vittime sono state uccise perché si opponevano a condividere uno spazio ristretto con altri in una stanza. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata a Castrovillari, dove si trovano i sospettati. Le indagini hanno portato alla misura restrittiva, confermando la dinamica dell’omicidio.

Uccisi perché "si erano lamentati di dover vivere in dieci in una stanza". Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pachistani Ahmed Safeer e Ali Raza. Secondo quanto scrive il gip, la lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safeer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo proprio da lui. Nel corso dell'alterco, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Braccianti bruciati vivi a Cosenza, le parole del gip: "Uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza"

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Braccianti bruciati vivi, il SOPRAVVISSUTO ha lottato con uno degli assassini per uscire dal van

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