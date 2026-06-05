bozhinov e durosinmi in campo le ferie possono attendere

Il centrocampista e l’attaccante sono tornati ad allenarsi con la squadra, nonostante le vacanze siano ancora lontane. Nei primi giorni di giugno, la società nerazzurra ha continuato a lavorare su diversi fronti, con attività sportive e decisioni dirigenziali che procedono in parallelo. La squadra si sta preparando per le prossime partite, mentre il settore dirigenziale si occupa di questioni organizzative e di mercato.

Prosegue l’incedere "stanco" del giugno nerazzurro: i primissimi giorni del mese in casa nerazzurra sono agli antipodi tra la parte prettamente sportiva e la sfera dirigenziale. Se, dal lato degli uffici di via Gioberti, l’attività di valutazione e individuazione del profilo giusto al quale affidare la panchina della prossima stagione è febbrile, dall’altro lato la maggior parte dei tesserati della prima squadra sta trascorrendo le ferie con gli affetti più cari e le amicizie più strette. Soltanto un ristrettissimo manipolo di calciatori è impegnato con le ultime gare amichevoli della stagione prima del rompete le righe definitivo. Uno dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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