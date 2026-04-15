6 giorni di ferie | se c’è il sostituto non possono essere negate Sentenza

Il Tribunale di Vicenza ha stabilito che, per i docenti che chiedono sei giorni di ferie, il dirigente scolastico non può negare la richiesta se è disponibile un sostituto interno. La decisione si basa sulla presenza di un supplente che garantisce la continuità delle attività scolastiche durante l’assenza. La sentenza chiarisce così i limiti alle decisioni delle autorità scolastiche in materia di permessi e ferie dei docenti.

inviato da Rosa Di Pierro6 giorni di ferie docenti: il Tribunale di Vicenza stabilisce che, con sostituto interno disponibile, il dirigente scolastico non può negare la richiesta. Sentenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Cosmopol, rottura tra azienda e sindacato: lavoratori allo stremo tra ferie negate e disagio crescenteAvellino, 11 febbraio 2026 - Lo scorso 21 novembre 2025 la Filcams CGIL di Avellino e Benevento ha disdetto l’accordo di secondo livello firmato il... Sentenza storica a Pavia: "Indennità turni pure in ferie per chi lavora in ospedale"La quota di stipendio legata al lavoro su turni dev’essere inclusa nel calcolo della retribuzione durante i giorni di ferie, riconoscendo agli... Temi più discussi: Nessun giorno di ferie ai supplenti con contratto fino al 30 giugno, Anief: 4mila euro più interessi ad una docente dal tribunale di Roma; Docente: 5.700 euro per ferie cancellate d’ufficio, un risarcimento dovuto. Anief, azione illegittima: l'indennità sostitutiva è un diritto inalienabile; Indennità ferie docenti precari: la guida completa; Rapina alla villa di Eugenio Gallizioli, gravi indizi inchiodano il capo della banda. Ferie non godute, l’avvocato: La sentenza della Corte di Giustizia apre una breccia per i dirigenti sanitariIntervista all’avvocato Consulcesi Francesco Del Rio sulla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea sul caso di ferie non godute di un dipendente pubblico del comune di Copertino. Come ... quotidianosanita.it Ferie non godute. Consulcesi: L’azienda paga il medico in pensioneCon una sentenza del Tribunale Ordinario di Modena al medico è stato riconosciuto il diritto a ricevere un'indennità per le ferie maturate e non godute in anni di attività. Ogni anno, 5 milioni di ... quotidianosanita.it Dopo la sentenza del Tribunale di Roma, il Movimento Consumatori raccoglie 25mila segnalazioni sui rimborsi Netflix; incerta la risposta della piattaforma. https://tech.everyeye.it/notizie/sentenza-netflix-scatta-corsa-rimborsi-25mila-utenti-gi-attivi-870136.ht - facebook.com facebook Pandoro Gate, depositate le motivazioni della sentenza: ecco perché il processo a Chiara Ferragni non andrà avanti x.com