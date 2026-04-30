Tre individui sono attualmente sotto esame, con decisioni ancora da prendere sul loro futuro. Le valutazioni riguardano sia problemi di salute e acciacchi fisici, sia controlli preliminari per le attività che dovranno svolgere in un secondo momento. Le procedure sono in corso e le decisioni finali non sono ancora state comunicate. La situazione riguarda vari aspetti legati alle loro condizioni e alle responsabilità future.

Tra necessità legate ad acciacchi fisici e valutazioni propedeutiche al lavoro da svolgere quando il campionato sarà terminato e prenderanno il via le classiche schermaglie condotte dai direttori sportivi, le ultime quattro partite dello Sporting Club verranno utilizzate come importante banco di prova. All’interno della rosa nerazzurra c’è un’ampia fetta di elementi che sono sul taccuino di Leonardo Gabbanini alla voce "da valutare", e sono distribuiti più o meno in tutti i reparti. In difesa molta attenzione verrà prestata a Rosen Bozhinov e Francesco Coppola: il bulgaro rappresenta un investimento molto importante della società, che ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coppola, Bozhinov e Durosinmi. Tutti sotto esame: in ballo il futuro

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