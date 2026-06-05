I genitori di una ragazza pachistana di 22 anni sono stati condannati per averla costretta a sposarsi e averla aggredita con botte. La vittima, che si era confidata con i carabinieri e con il magistrato, ha raccontato le violenze subite. La vicenda ricorda quella di una giovane scomparsa nel 2021, ma questa volta l’esito è diverso grazie alla collaborazione della ragazza con le forze dell’ordine. La sentenza ha condannato i genitori per induzione al matrimonio forzato e per aggressione.

Una storia che ricorda quella di Saman Abbas, uccisa nel 2021 a Novellara. Ma che, fortunatamente, porta a un epilogo diverso, perché la vittima è riuscita a confidarsi con i carabinieri per poi aprirsi al magistrato titolare dell’inchiesta e al procuratore. Anche in questo caso viene dalla Bassa reggiana: una ragazza pachistana di 22 anni è stata sottoposta ad anni di vessazioni, percosse e aborto indotto dai genitori, perché considerata colpevole per una relazione sentimentale che non approvavano. Prima è stata privata del cellulare, poi isolata e costretta ad andare in Pakistan contro la sua volontà, minacciata di non farla tornare se non avesse accettato il fidanzamento e poi un matrimonio con un cugino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Botte e induzione al matrimonio forzato: condannati i genitori di una 22enne pachistana

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