Un uomo ha aggredito un padre durante un episodio di violenza, mentre ha rivolto minacce al sindaco in un'altra occasione. L’incidente si è verificato a Porto San Giorgio, città di circa 15.000 abitanti sulla costa adriatica. Non sono stati forniti dettagli sui motivi degli eventi o sulle conseguenze legali. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, ma non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

Porto San Giorgio (Fermo), 5 giugno 2026 – Porto San Giorgio è una cittadina costiera delle Marche che conta poco più di 15mila abitanti e dagli anni Sessanta è una delle più rinomate località balneari della costa adriatica. Da sempre il mare, le spiagge di velluto, la tranquillità, i locali, il mangiar bene e la vicinanza di città storiche colme di beni culturali e artistici l’hanno resa luogo ideale e appetibile per il turismo, specie quello delle famiglie. La deriva simile a quella delle grandi città. Da alcuni anni, però, vive una deriva simile a quella di tante grandi città: le bande dei cosiddetti maranza, giovanissimi stranieri, spesso di seconda generazione, terrorizzano i cittadini e in particolar modo gli altri giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte a un papà, minacce al sindaco: incubo maranza nell’ex isola felice

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