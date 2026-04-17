Ancona maranza che spacciano sul sagrato l’Sos del parroco a sindaco e prefetto | Si ubriacano fanno a botte Ora basta

A Ancona, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie è diventata inaccessibile a causa della presenza di gruppi di giovani che si riuniscono sul sagrato. Secondo quanto riferito, alcuni di loro si dedicano allo spaccio di sostanze e si sono verificati episodi di ubriachezza e risse tra i gruppi. Il parroco ha segnalato la situazione alle autorità locali, chiedendo interventi per ripristinare l’ordine.

Ad Ancona la Chiesa di Santa Maria delle Grazie è off limit. Sempre più in balìa di bande di maranza che ormai spadroneggiano. Spacciano droga sul sagrato dell’edificio e la consumano all’interno. Parola del parroco in trincea, don Samuele Costantini, che – come riporta il Corriere Adriatico – si è rivolto al prefetto, al sindaco e al vescovo. Un Sos disperato per salvare la parrocchia che amministra dal 2020. La denuncia fotografa una vera e propria occupazione fuori controllo. Sono giovani tra i 16 ed i 20 anni, di diverse nazionalità, spiega. “Giovani che si ubriacano, che si drogano, che bestemmiano o fanno a botte, che fanno i bisogni sulle pareti della chiesa o rompendo vetri e balaustra”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ancona, maranza che spacciano sul sagrato, l’Sos del parroco a sindaco e prefetto: “Si ubriacano, fanno a botte. Ora basta” Notizie correlate Ancona, sfogo choc di don Samuele: «Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa». Una lettera a prefetto e sindacoANCONA «Il sagrato della chiesa è diventato una zona franca dove stazionano anche 30 o 40 ragazzi contemporaneamente, alcuni dediti anche allo... Ancona, rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi: ecco l?anatema del parroco contro i ladri. «Basta, c'è un limite»ANCONA Ladri senza cuore e per giunta anche accaniti bestemmiatori all’interno della chiesa. Aggiornamenti e dibattiti Ancona, sfogo choc di don Samuele: «Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa». Una lettera a prefetto e sindacoANCONA «Il sagrato della chiesa è diventato una zona franca dove stazionano anche 30 o 40 ragazzi contemporaneamente, alcuni dediti anche allo spaccio di droga». corriereadriatico.it Bottigliate e colpi di posacenere. Centro di Ancona choc con i maranza padroniANCONA Sabato sera, ore 23: il gelo penetra nelle ossa, piazza Roma è un deserto. Serrande abbassate, resti di cibo lasciati sulle panchine, in lontananza una musica che arriva da un bar. Le luci ... corriereadriatico.it