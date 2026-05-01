Botte e minacce al bar | era l’incubo di Miramare

Un uomo di 44 anni di nazionalità bosniaca è stato coinvolto in episodi di violenza e minacce in un bar molto frequentato di Miramare. Le autorità hanno riferito di aggressioni, minacce di morte e tentativi di estorsione, che hanno causato preoccupazione tra i clienti e il personale del locale. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto in questi mesi.

Aggressioni, minacce di morte e tentate estorsioni. Era diventato l’incubo di Miramare un 44enne bosniaco, che da mesi seminava il terrore in uno dei bar più noti e frequentati della zona. Fino a quando ieri sono scattate le manette. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio, dopo la richiesta avanzata dal pm Luca Beruzzi (nella foto) che ha coordinato l’inchiesta. Da mesi l’uomo aveva reso la vita impossibile alla titolare e ai dipendenti del bar. Contro di loro minacce di morte, aggressioni, offese e anche tentativi di estorsione. Non si limitava...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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