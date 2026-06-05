Il proprietario della squadra di calcio di Lucchese sarà a Lucca la prossima settimana per discutere della composizione della rosa e delle questioni legate agli impianti sportivi. Voci provenienti dalla capitale e zone limitrofe indicano che l’obiettivo è fare il punto sulla situazione attuale, senza specificare eventuali decisioni o interventi imminenti. La visita si inserisce in un momento di confronto tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Voci che arrivano dalla Capitale e dintorni, assicurano che il patron della Lucchese Matteo Brunori sarà a Lucca la prossima settimana per fare il punto della situazione, sia per quanto riguarda la costruzione della squadra, sia per le problematiche relative agli impianti sportivi. In attesa che la società esca dal riserbo, a tenere banco continuano ad essere le indiscrezioni di mercato, che naturalmente hanno bisogno di essere confermate. Come quelle relative ai rinnovi dei contratti di alcuni dei giocatori dello scorso anno, che dovrebbero continuare a far parte del futuro organico a disposizione dell’allenatore Marco Bernardini. E ci riferiamo al difensore centrale Salvatore Santeramo, alla mezz’ala Bartolotta e naturalmente al giovane attaccante Riad, una delle rivelazioni della passata stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bosi, Sirbu e Addessi: "I giovani che piacciono"

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