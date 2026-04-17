Il manifesto di Velasco | In Italia Yamal non giocherebbe i giovani non piacciono

Durante un convegno sullo sport, un ex allenatore ha ripetuto un’affermazione fatta un anno fa, affermando che un giovane calciatore straniero non avrebbe avuto spazio in Italia. La dichiarazione si riferisce a un calciatore di origini straniere che attualmente gioca in un’altra lega e che, secondo il tecnico, non troverebbe spazio nel campionato italiano. La frase ha suscitato discussioni tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Velasco lo aveva già detto un anno fa, lo ha ripetuto ieri al convegno del Foglio sullo sport. “In Italia Yamal non giocherebbe”. Julio Velasco, come al solito, è l’uomo che rilasciato le dichiarazioni più interessanti. Ha strappato l’applauso della sala quando ha detto che in Italia Yamal non giocherebbe. Lo aveva detto anche un anno fa. Non è cambiato quasi niente. “Credo che in Italia i giovani non piacciono in generale, anche nella pallavolo. I giovai devono dimostrare in Italia tre volte il loro valore rispetto a un giocatore esperto, quando dovrebbe essere il contrario. Soprattutto perché il giocatore esperto guadagna di più. Appena un giovane sbaglia, ha sbagliato perché è giovane.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il manifesto di Velasco: “In Italia Yamal non giocherebbe, i giovani non piacciono” Notizie correlate Velasco: "Vi spiego perché Lamine Yamal in Italia non giocherebbe"Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile ha parlato del campione spagnolo durante l'evento "Il Foglio a San Siro": guarda... Leggi anche: “Uno dei problemi della pallavolo lo è anche dell’Italia: i giovani non piacciono. Faccio sempre un esempio”: parla Julio Velasco