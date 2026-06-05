Boscotrecase cadavere in un' appartamento | la vittima uccisa a colpi di arma da fuoco

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto in un appartamento al corso Umberto I a Boscotrecase. La vittima presenta ferite da arma da fuoco e si trovava distesa sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Al momento non ci sono dettagli sulle circostanze dell’omicidio o sull’identità della persona deceduta.