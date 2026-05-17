Ragazzino di 15 anni ferito alla gamba da colpi d'arma da fuoco a Napoli | indaga la polizia

Nella notte, a Napoli, si sono registrati alcuni spari in piazza Mercato. Durante l’evento, un ragazzo di 15 anni è stato ferito alla gamba da un colpo di arma da fuoco. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimoni e verificare i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti eventuali sospetti o motivazioni legate all’incidente. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

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