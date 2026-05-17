Ragazzino di 15 anni ferito alla gamba da colpi d'arma da fuoco a Napoli | indaga la polizia
Nella notte, a Napoli, si sono registrati alcuni spari in piazza Mercato. Durante l’evento, un ragazzo di 15 anni è stato ferito alla gamba da un colpo di arma da fuoco. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimoni e verificare i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti eventuali sospetti o motivazioni legate all’incidente. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabili.
Spari a piazza Mercato a Napoli nella notte: raggiunto alla gamba da un colpo di arma da fuoco un ragazzino di 15 anni. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Renascida e Sem Piedade! Expondo o Filho Falso e Mimando a Nora
Sullo stesso argomento
Ragazzo di 15 anni ferito a colpi d’arma da fuoco alla gambaTempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte, intorno alle 3, un ragazzo di 15 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio...
Napoli, 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco: indaga la PoliziaUn uomo di 28 anni è rimasto ferito nella notte a Napoli, in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.
A TARANTO, IL 35ENNE MALIANO SAKO BAKARI È STATO ACCOLTELLATO A MORTE DA UN RAGAZZINO DI 15 ANNI... x.com
Ciao a tutti quest'anno volevamo (due adulti e un ragazzino di 15 anni) scegliere il Mar Rosso per le vacanze estive e sarebbe la prima volta. Non sappiamo quale località scegliere considerando che non amiamo particolarmente la vita da mare ma siamo abit facebook
How much freedom do your 15 year olds have? reddit
Bakari Sako ucciso a Taranto, cinque fermati: quattro sono minorenni. Un ragazzino di 15 anni ha sferrato i colpi mortaliQuattro ragazzini sono stati fermati dalla squadra mobile di Taranto per l'omicidio di Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba ... msn.com
Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a BallabioÉ notte fonda a Ballabio, tra Lecco e la Valsassina. I carabinieri di pattuglia impegnati in un posto di controllo vedono i fari di un'auto avvicinarsi: sono i fari di un suv. Il conducente rallenta, ... ilgiorno.it