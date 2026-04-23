La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico | sospettata la suocera

Una giovane donna di 27 anni, nota per aver vinto un concorso di bellezza, è stata trovata morta a Città del Messico dopo essere stata colpita da diversi colpi d’arma da fuoco. La donna era sposata e si trovava nella sua abitazione al momento dell’omicidio. La polizia ha identificato una sospettata, che sarebbe la suocera della vittima, e sta indagando sui motivi e sui dettagli dell’accaduto.

Una ragazza di 27 anni, vincitrice di un concorso di bellezza, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Città del Messico. Le indagini sono concentrate sulla famiglia: la suocera è tra i sospettati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Agguato in piazza (tra la gente): ferito un 44enne da colpi d'arma da fuocoSparatoria, ieri sera, in pieno centro a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Napoli, 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco: indaga la PoliziaUn uomo di 28 anni è rimasto ferito nella notte a Napoli, in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ex reginetta di bellezza messicana trovata uccisa mentre gli investigatori esaminano il possibile coinvolgimento della famiglia: rapporti. La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico: sospettata la suoceraUna ragazza di 27 anni, vincitrice di un concorso di bellezza, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Città del Messico ... fanpage.it ‘Tú eres mío’: El motivo por el que la suegra de Carolina Flores le disparó 6 veces VIDEOUn video documenta el violento ataque en su departamento de Polanco; la agresora se justificó con una frialdad extrema tras dispararle varias veces a su nuera ... elmanana.com.mx