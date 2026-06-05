Boscagli sindaco 111 firme dalla società civile lecchese | Ci mettiamo la faccia

Centoundici firme dalla società civile lecchese sostengono la candidatura di Boscagli, che si presenta al ballottaggio del 7 e 8 giugno. La lista include rappresentanti di diverse associazioni e gruppi locali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma i firmatari hanno espresso chiaramente il loro impegno. La campagna elettorale prosegue con il sostegno pubblico di questa vasta parte della comunità.

Centoundici rappresentanti della società civile lecchese hanno esplicitamente reso noto il proprio sostegno alla candidatura di Filippo Boscagli in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Un fronte trasversale – imprenditori, medici, avvocati, insegnanti, sportivi, artisti, studenti e pensionati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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