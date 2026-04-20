L'attaccante belga si è presentato questa mattina a Castel Volturno, dove ha incontrato dirigenti e l'allenatore. La discussione ha riguardato questioni legate alla rosa e alle sue possibilità di impiego nella squadra. Dopo l'incontro, è stata comunicata una decisione ufficiale che chiarisce il suo ruolo nel club per la prossima stagione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico al termine della riunione.

di Angelo Ciarletta Lukaku Napoli, il calciatore belga a Castel Volturno per una riunione con la società e con Antonio Conte. Ecco che cosa è successo. Nelle scorse ore, un summit fondamentale ha scosso l’ambiente partenopeo per ritrovare la totale sintonia in un momento cruciale. Romelu Lukaku si è recato personalmente a Castel Volturno con il suo procuratore Federico Pastorello. L’obiettivo era un confronto diretto per spegnere le polemiche e ricompattare l’ambiente dopo le recenti incomprensioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’incontro è stato una riunione operativa per riallineare le posizioni tra il belga e i vertici societari.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lukaku Napoli, faccia a faccia a Castel Volturno con la società. Che cosa è successo e qual è stata la decisione finale

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