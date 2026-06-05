Le borse hanno registrato un rialzo, con i settori del lusso e delle utility che hanno guidato la crescita. I titoli legati ai semiconduttori sono rimasti sotto pressione, in particolare a causa del calo delle azioni di Broadcom, che ha inciso sul settore dei chip. Nonostante questa difficoltà, alcuni titoli italiani hanno contribuito alla ripresa del mercato, anche se i comparti tecnologici continuano a mostrare segni di debolezza.

Perché il calo dei chip Broadcom sta colpendo duramente i semiconduttori?. Quali titoli italiani stanno trainando la ripresa nonostante la tecnologia?. Come influenzerà il prezzo del gas sul settore delle utility?. Quali tensioni geopolitiche rischiano di destabilizzare i mercati obbligazionari?.? In Breve Settore utility in rialzo con gas a 48,70 euro per megawattora ad Amsterdam.. Titoli tecnologici calano del 1,9% con Infineon in ribasso del 5,4%.. Inwit cresce del 5,1% e Saipem avanza del 4,3% nel listino italiano.. Spread Btp-Bund a 74 punti con rendimento decennale italiano al 3,77%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse in ripresa: lusso e utility volano, i chip restano sotto pressione

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