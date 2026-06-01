Il superchip di Nvidia accende le Borse | volano Samsung e chip europei

Non si ferma la speculazione nel settore dei chip, dove Nvidia resta la regina incontrastata dei semiconduttori per l’AI, ma sfida anche i vecchi produttori di PC, che tremano in vista della concorrenza di una rivale quanto mai agguerrita. Al salone Computex di Taipei, il colosso dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale ha annunciato il proprio ingresso nel mercato dei chip per PC. Nvidia sfida Intel e AMD nel cuore del personal computer. Nvidia ha presentato un nuovo processore chiamato N1X, integrato in un superchip RTX Spark, che farà il suo debutto in autunno sui portatili di Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo e MSI. Si tratta di un chip basato su architettura Arm, con cui Nvidia entra in un’arena a lungo dominata da big come Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm e Apple. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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