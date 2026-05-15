L’ultima seduta della settimana si è chiusa con perdite significative per Piazza Affari, che ha registrato un calo marcato. Le borse in Europa hanno seguito l’andamento negativo, mentre i titoli di Stato hanno mostrato segni di debolezza. Questa flessione si è verificata dopo il summit tra il presidente degli Stati Uniti e il leader di un grande paese asiatico. Gli investitori hanno reagito alle notizie provenienti dall’incontro, contribuendo a una sessione caratterizzata da vendite sui mercati azionari.

L’ultima seduta della settimana si chiude in netto ribasso per Piazza Affari, che si allontana così dalla soglia psicologica dei 50.000 punti dopo che ieri ha quasi sfiorato il record storico di marzo 2000. L’andamento della piazza milanese è stato in linea con quello delle altre Borse europee, che arrivavano da una fase di iper-comprato. Il sentiment di mercato è tornato pessimista con gli sforzi per porre fine alla guerra in Medio Oriente che restano in una fase di stallo (e i timori che lo stretto di Hormuz rimanga bloccato oltre giugno) e dopo il summit tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping (nonostante l’incontro sia stato definito positivo da entrambe le parti, non sono stati raggiunti accordi concreti sui temi aperti, compreso quello commerciale). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Borse in rosso e titoli di Stato sotto pressione dopo summit Trump-Xi

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Big dell’AI in India, WS, Cina, Kospi chiuse. Strategie anti-volatilità | Morning Finance

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