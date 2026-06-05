Borgo Milano e Stadio pronti 1,5 milioni per strade sicure e nuovi alberi

Nei prossimi giorni partiranno tre cantieri nei quartieri Borgo Milano e Stadio, con un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro. I lavori riguarderanno interventi sulla viabilità, la sicurezza stradale e la piantumazione di nuovi alberi. Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni delle strade e ad arricchire il patrimonio verde dell’area.

Nei prossimi giorni, comincerà la trasformazione dei quartieri Borgo Milano e Stadio. Prenderanno infatti il via tre importanti cantieri destinati a migliorare la viabilità, la sicurezza stradale e il patrimonio verde della zona, grazie a un investimento complessivo che si aggira intorno al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Opere viarie allo Stadio e in Borgo MilanoPrende il via una serie interventi su viabilità, sicurezza stradale e verde urbano per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro nei quartieri Stadio e Borgo Milano. giornaleadige.it

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