Borgo Milano e Stadio pronti 1,5 milioni per strade sicure e nuovi alberi

Da veronasera.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei prossimi giorni partiranno tre cantieri nei quartieri Borgo Milano e Stadio, con un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro. I lavori riguarderanno interventi sulla viabilità, la sicurezza stradale e la piantumazione di nuovi alberi. Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni delle strade e ad arricchire il patrimonio verde dell’area.

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Nei prossimi giorni, comincerà la trasformazione dei quartieri Borgo Milano e Stadio. Prenderanno infatti il via tre importanti cantieri destinati a migliorare la viabilità, la sicurezza stradale e il patrimonio verde della zona, grazie a un investimento complessivo che si aggira intorno al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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