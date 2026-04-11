Papanice riparte | nuovi cantieri e strade sicure in via delle Ginestre

Il quartiere Papanice riprende i lavori con nuovi cantieri aperti in via delle Ginestre, dedicati alla gestione delle acque bianche. Sono stati avviati interventi per migliorare la sicurezza delle strade e la qualità della viabilità urbana. La ripresa delle attività si inserisce in un progetto di riqualificazione che coinvolge diverse aree del quartiere, con l’obiettivo di rendere più sicure e più funzionali le vie principali.

Il quartiere Papanice affronta una fase decisiva per il miglioramento della vivibilità urbana con la ripresa dei cantieri in via delle Ginestre, focalizzati sulla gestione delle acque bianche. L’intervento, che rientra nel programma denominato Crotone, ha ricevuto l’avallo di Megna, ufficiale di Governo, con l’obiettivo di completare le opere entro un mese dall’inizio dei lavori. Cronoprogramma degli interventi e impatto sulla mobilità locale. Le operazioni tecniche seguiranno una tabella di marcia precisa per garantire la rapidità d’esecuzione. Nelle giornate di martedì 14 aprile e mercoledì 15 aprile sono infatti programmate le fasi di fresatura del manto stradale già esistente seguite dalla bitumazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papanice riparte: nuovi cantieri e strade sicure in via delle Ginestre Milano Marittima, riparte il piano delle asfaltature delle strade cittadineCon il miglioramento delle temperature, ripartono i lavori di manutenzione e asfaltatura delle strade cittadine previsti nel piano 2026. Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma.