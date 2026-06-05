Borghi in Scena | prossime tappe della Carovana teatrale

Da reggiotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 e 6 giugno si svolgerà un laboratorio intensivo di drammaturgia teatrale intitolato “Antigone Oggi” nel borgo di Bova. Il corso è condotto da un regista e fa parte del progetto “Borghi in Scena. Carovana Teatrale”, che prosegue il suo percorso artistico.

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Prosegue il percorso artistico di “Borghi in Scena. Carovana Teatrale”. Il 5 e 6 giugno, nello splendido borgo di Bova, si terrà il laboratorio intensivo di drammaturgia teatrale “Antigone Oggi”, condotto dal regista Matteo Tarasco. Il percorso propone una rilettura contemporanea dell’Antigone di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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