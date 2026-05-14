Borghi in Scena | prossimi appuntamenti con la Carovana Teatrale

Il progetto “Borghi in Scena – Carovana Teatrale” continua con nuovi appuntamenti in diverse località della Calabria. Dopo aver completato con successo le prime tre tappe, il calendario prevede spettacoli e laboratori nelle prossime settimane, in altri borghi della regione. La manifestazione si svolge con il coinvolgimento di compagnie teatrali e si rivolge alle comunità locali, portando l’arte e la cultura in aree spesso meno accessibili.

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Prosegue “Borghi in Scena – Carovana Teatrale”.Dopo le prime tre tappe concluse con successo, il progetto proseguirà nelle prossime settimane, con i nuovi appuntamenti di fine maggio attraverso altri borghi della Calabria con spettacoli e laboratori.Il 30 maggio Gerace ospiterà il laboratorio di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Borghi in scena: parte la "Carovana teatrale”Prende il via l’8 maggio “Borghi in scena – Carovana teatrale” il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria. Dai “Talenti senza barriere” alla masterclass con Ramon Montagner: i prossimi appuntamenti con MusikattivaTutto pronto per “Talenti senza barriere”: sabato 16 maggio, alle ore 19, infatti, il APS Musikattiva porterà in scena al Teatro Arbostella l’evento... Borghi in Scena, concluse le prime tre tappe della carovana teatrale in CalabriaPer tre giorni il teatro ha smesso di abitare il palcoscenico ed ha attraversato i borghi della Calabria trasformando piazze, teatri comunali e palazzi storici in luoghi di incontro, memoria e raccont ... strettoweb.com I borghi reggini più suggestivi diventano teatri all’aperto: prende il via un interessante progetto | INFOSi alza il sipario sulla prima edizione di Borghi in scena – Carovana teatrale, il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria in palcoscenici all’aperto, con spettacoli e ... strettoweb.com