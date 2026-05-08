Borghi in scena | parte la Carovana teatrale

Il 8 maggio prende il via “Borghi in scena – Carovana teatrale”, un progetto che coinvolge diversi borghi della Calabria. L’iniziativa prevede spettacoli teatrali ospitati in località caratterizzate da un patrimonio storico e paesaggistico ricco di fascino. La manifestazione si svolge in diverse tappe, portando la cultura teatrale in zone meno frequentate, con il coinvolgimento di compagnie e artisti locali e nazionali.

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Prende il via l’8 maggio “Borghi in scena – Carovana teatrale” il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria. Non un semplice cartellone di spettacoli, ma un attraversamento vivo dei territori: un percorso artistico e culturale che intreccia teatro contemporaneo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate L’Accademia Teatrale in scena per solidarietàL’Accademia Teatrale di Firenze, diretta da Pietro Bartolini, è protagonista di una serata speciale all’insegna del grande teatro e della solidarietà. In scena al Teatro Chiesa “La rigenerazione”, ultimo testo teatrale di Italo SvevoC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Tre sere –... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calabria, parte Borghi in scena: teatro itinerante tra i borghi; Borghi in scena: arriva la carovana teatrale che trasforma nove comuni calabresi in palcoscenici a cielo aperto · LaC News24; I Borghi Raccontano Patù; Tre donne, dal mito alla scena. Parole e musica tra Spoleto e i suoi Borghi. Secondo appuntamento. I borghi reggini più suggestivi diventano teatri all’aperto: prende il via un interessante progetto | INFOSi alza il sipario sulla prima edizione di Borghi in scena – Carovana teatrale, il progetto che trasforma alcuni dei borghi più suggestivi della Calabria in palcoscenici all’aperto, con spettacoli e ... strettoweb.com Borghi in jazz versione invernale. Si parte con Edmar Castañeda TrioBorghi in Jazz diventa internazionale con la sezione winter, invernale, finanziata dal ministero della cultura (per circa 20mila euro) e promossa dall’unione montana dei Monti Azzurri e dal comune ... ilrestodelcarlino.it La bellezza dei borghi Buona sera con un' immagine dei nostri borghi. Sono una bellezza della Basilicata da conservare. La luna, con il suo splendore.! facebook