Bordighera online una petizione per chiedere una giornata di lutto nazionale per Beatrice | oltre 20mila firme

Una petizione online in Italia ha raccolto oltre 20.000 firme per chiedere una giornata di lutto nazionale in memoria di una ragazza deceduta. La petizione invita a proclamare il giorno di lutto per permettere alla popolazione di esprimere il proprio cordoglio e chiedere scusa in modo collettivo e individuale. La richiesta è stata pubblicata sulla piattaforma di raccolta firme e ha ottenuto un ampio sostegno in breve tempo. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della richiesta o sui motivi della morte.

Sono già oltre 22mila le firme della petizione sulla piattaforma Change.org per chiedere una giornata di lutto nazionale per la piccola Beatrice, la bambina di 2 anni che sarebbe morta a Bordighera a causa delle botte della madre, Emanuela Aiello, e del suo compagno, Emanuel Iannuzzi., Una giornata "indispensabile per chiedere scusa in modo unito, individuale e collettivo, a Beatrice, per porre la nostra attenzione e quella delle istituzioni sulle mancanze sistemiche e iniziare a lavorare affinché simili orrori non si ripetano mai più", si legge sul sito. "Chiediamo a tutte le persone civili di unirsi in questo appello. Dimostriamo che non siamo indifferenti, non ci voltiamo dall'altra parte, non dimenticheremo Beatrice e che faremo tutto il possibile per proteggere i bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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