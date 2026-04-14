Uccise il marito nel Bresciano petizione online per chiedere la grazia per Raffaella Ragnoli

Una petizione online è stata avviata per chiedere la grazia a un’imputata condannata per l’uccisione del marito in provincia di Brescia. La richiesta viene sostenuta da un gruppo di cittadini che hanno raccolto firme attraverso una piattaforma digitale. La vicenda riguarda una donna condannata per aver ucciso il marito, e la petizione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità in merito alla questione.

Brescia, 14 aprile 2026 – Una petizione online per chiedere la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella riporta sotto i riflettori il caso di Raffaella Ragnoli, la donna condannata a 18 anni per l' omicidio del marito avvenuto nel 2023 a Nuvolento, nel Bresciano, in un contesto segnato - secondo la difesa e i sostenitori - da anni di violenze domestiche. Il delitto. Romano Fagoni venne ucciso a coltellate durante una cena e sotto gli occhi del figlio minore.?Secondo quanto emerso, poco prima l'uomo avrebbe minacciato il ragazzo con un coltello. La raccolta firme, avviata sulla piattaforma Change.org, descrive Ragnoli come una vittima di abusi protratti nel tempo, "portata al limite" e autrice di un gesto estremo "maturato in una situazione di sofferenza e isolamento".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise il marito nel Bresciano, petizione online per chiedere la grazia per Raffaella Ragnoli Una petizione online degli studenti per chiedere di estendere gli orari d'apertura della biblioteca provinciale D'AnnunzioUno studente di Città Sant’Angelo Giacomo Di Nisio, ha lanciato una petizione online per chiedere di estendere l'orario di apertura, attualmente... Violenza sessuale online su minori: 2 arresti, indagini nel BrescianoViolenza sessuale online “a distanza” su minori: questa l’accusa mossa dalla procura di Milano nei confronti di sei persone di età compresa tra i 31...