Boom di scontrini | +115 milioni grazie all’integrazione POS-cassa

In un mese sono stati emessi 115 milioni di scontrini in più, grazie all'integrazione tra POS e cassa. Questa tecnologia ha permesso di recuperare transazioni precedentemente invisibili, contribuendo a un incremento di 5 miliardi di euro nelle entrate. Le operazioni ora visibili includono pagamenti digitali e acquisti su piattaforme online. Aumento significativo di transazioni che prima non venivano registrate, evidenziando l'effetto diretto dell'innovazione sui dati di vendita.

Come ha fatto l'integrazione POS-cassa a generare 5 miliardi extra?. Quali transazioni prima invisibili sono riemerse grazie alla nuova tecnologia?. Perché questo cambiamento digitale trasforma la gestione fiscale delle imprese?. Cosa significa per i piccoli commercianti questo aumento di tracciabilità?.? In Breve Base imponibile aumentata di 5 miliardi e 300 milioni di euro.. Dati raccolti da Sogei riferiti al periodo fino al 15 maggio.. Vincenzo Carbone conferma l'efficacia della scelta tecnologica adottata.. Digitalizzazione riduce zone d'ombra nei borghi e nelle province italiane..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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