Bonus trattori | arriva la proroga per la sicurezza a fondo perduto

Notizia in breve

È stata annunciata una proroga per il bonus trattori destinato alla sicurezza, con contributi a fondo perduto. La misura permette di ricevere un importo definito per ogni trattore. È possibile installare dispositivi tecnologici specifici sui mezzi attuali, ma i dettagli sui limiti di contributo e sui tipi di dispositivi ammessi non sono stati ancora comunicati ufficialmente.