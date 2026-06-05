Bonus trattori | arriva la proroga per la sicurezza a fondo perduto
È stata annunciata una proroga per il bonus trattori destinato alla sicurezza, con contributi a fondo perduto. La misura permette di ricevere un importo definito per ogni trattore. È possibile installare dispositivi tecnologici specifici sui mezzi attuali, ma i dettagli sui limiti di contributo e sui tipi di dispositivi ammessi non sono stati ancora comunicati ufficialmente.
Quanto puoi ricevere di contributo a fondo perduto per ogni mezzo? Quali dispositivi tecnologici specifici puoi installare sui tuoi trattori attuali? Chi deve presentare materialmente la domanda sulla piattaforma ISMEA? Come si ottiene il rimborso dell'80% delle spese sostenute??? In Breve Contributo a fondo perduto dell'80% con limite massimo di 2.000 euro per impresa. Interventi ammessi includono sistemi ROPS, telecamere di sicurezza e indicatori di pendenza. L' . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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