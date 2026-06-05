Bonifacio | l’architetto che ha costruito la Chiesa in Germania

Notizia in breve

Un architetto ha progettato e costruito una chiesa in Germania, trasformando una missione di predicazione in un sistema istituzionale. Ha fondato diversi centri strategici per assicurare la continuità della fede e organizzare le attività religiose. Il suo lavoro ha portato alla creazione di strutture che hanno rafforzato la presenza religiosa nella regione. La sua opera ha segnato un passaggio dalla semplice predicazione a un’organizzazione stabile e duratura.