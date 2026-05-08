Bonifacio IV | il Papa che trasformò il Pantheon in una chiesa

Durante il suo pontificato, Bonifacio IV ottenne il Pantheon dall'imperatore Foca, riuscendo a convertirlo in una chiesa dedicata a Santa Maria ad Martyres. Nel corso del suo mandato, Roma fu colpita da diverse crisi, tra cui incendi e minacce di invasione, che influirono sulla città e sulla sua comunità. La trasformazione del monumento, avvenuta nel 609, rappresentò un episodio rilevante nella storia religiosa e architettonica della città.

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? Punti chiave Come fece un Papa a ottenere il Pantheon dall'imperatore Foca?. Quali crisi devastanti colpirono Roma durante il pontificato di Bonifacio IV?. Perché il legame con l'Inghilterra fu fondamentale per la sua riforma?. Cosa collega la consacrazione del Pantheon alle tradizioni di Pompei?.? In Breve Sinodo romano del 610 per promuovere il monachesimo e la disciplina ecclesiale.. Contatti con Mellito di Londra per consolidare i legami con l'Inghilterra.. Celebrazioni dell'8 maggio legate a San Michele al Gargano e Madonna di Pompei.. Sepoltura del pontefice avvenuta presso la Basilica di San Pietro a Roma.. L’8 maggio 615 morì a Roma il pontefice Bonifacio IV, figura chiave che trasformò il Pantheon in una chiesa dedicata a Maria e ai martiri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonifacio IV: il Papa che trasformò il Pantheon in una chiesa Notizie correlate San Bonifacio IV, papa: il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad MartyresL’8 maggio, nel cuore del Tempo di Pasqua, la Chiesa fa memoria di San Bonifacio IV (608?615), pontefice originario della Marsica. Leggi anche: Chernobyl: l’errore tecnico che trasformò il reattore in una trappola Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: San Bonifacio IV, papa: il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad Martyres; Tanti auguri Pantheon; Santo del giorno 08 Maggio 2026: San Vittore, martire; Gli attacchi al Papa non sono senza precedenti. San Bonifacio IV, papa: il pontefice che consacrò il Pantheon a Santa Maria ad MartyresL’8 maggio la Chiesa ricorda San Bonifacio IV (608?615), che consacrò il Pantheon ai martiri e promosse il monachesimo. ilgiorno.it Etna & Ryanair, di Giuseppe Bonifacio - facebook.com facebook