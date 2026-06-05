Bomba Juve | via al doppio colpo Gli aggiornamenti su Icardi Koopmeiners Bremer e Kim | VIDEO di Eleonora Trotta

Notizia in breve

La Juventus sta pianificando due acquisti dopo la partenza di Vlahovic, con Kolo Muani e Sorloth come possibili arrivi. Nel frattempo, sono stati annunciati aggiornamenti su altri giocatori: Bremer e Kim. La società sta lavorando per rinforzare la rosa, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o le cifre delle operazioni. La strategia di mercato è in fase di definizione, con attenzione alle necessità della squadra.