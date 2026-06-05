Bomba Juve | via al doppio colpo Gli aggiornamenti su Icardi Koopmeiners Bremer e Kim | VIDEO di Eleonora Trotta

Da juventusnews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta pianificando due acquisti dopo la partenza di Vlahovic, con Kolo Muani e Sorloth come possibili arrivi. Nel frattempo, sono stati annunciati aggiornamenti su altri giocatori: Bremer e Kim. La società sta lavorando per rinforzare la rosa, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o le cifre delle operazioni. La strategia di mercato è in fase di definizione, con attenzione alle necessità della squadra.

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di Francesco Calabrò Dopo l’addio di Vlahovic, la Juve inizia a muoversi anche in entrata con Kolo Muani e Sorloth che rappresentano due possibilità. Ritorna sul canale Youtube di il consueto appuntamento con il calciomercato bianconero. Eleonora Trotta si è soffermata sulla possibilità di un doppio colpo in attacco con Kolo Muani e Sorloth che rappresentano due profili in cima alla lista dei desideri del suo Comolli-Ottolini. GUARDA LA PUNTATA SU YOUTUBE Nella puntata si è parlato anche del possibile approdo in bianconero di Icardi, anche se ad oggi sembra essere una pista più fredda rispetto al passato, e di Kim, con quest’ultimo che resta il candidato principale in difesa soprattutto con l’addio di Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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